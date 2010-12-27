Смольный намерен выплачивать компенсацию за покупку приставки для цифрового ТВ

Размер компенсации за приобретение или подключение в 2019 году цифрового пользовательского приемного оборудования не превышает 1000 рублей.

В пятницу, 8 ноября, стало известно о том, как петербуржцам получить компенсацию за покупку приставки для цифрового ТВ. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

"14 октября 2019 года Санкт-Петербург перешел на цифровое ТВ, а вещание на аналоговых каналах было прекращено. Для того, чтобы продолжать быть в курсе мировых событий, владельцам телевизоров, принимающих только аналоговый сигнал, необходимо приобрести специальную цифровую приставку", —отметили в Смольном.

Власти города отметили, что размер компенсации за приобретение приставки для цифрового ТВ составит 1000 рублей. В ведомстве заявили, что граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации могут получить её в любом МФЦ Петербурга.

Петербуржцам следует принести с собой не только заявление, но и документы, которые подтвердят необходимость получения материальной помощи.

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