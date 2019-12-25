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В Смольном рассказали, в каком районе чаще всего ловили нарушителей в парках и на площадках
Сегодня, 19:35
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nadezhda_sib

В Смольном рассказали, в каком районе чаще всего ловили нарушителей в парках и на площадках

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Штраф может составить до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

За минувшие сутки в Петербурге поймали 50 человек, которые находились там, где нельзя. На них составили протоколы об административных правонарушениях. Подробности рассказала пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Речь идет о ст. 20.6.1. КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Чаще всего петербуржцы посещали детские и спортивные площадки, парки и скверы, что на данный момент запрещено. Наибольшее количество нарушителей зафиксировали в Петроградском районе – 19. 

По данной статье для физических лиц предусматривается штраф до 30 тыс. рублей, для должностных –  до 50 тыс. рублей, для юридических – до 300 тыс. рублей. 

Решение о вынесении и размере штрафа будет принимать суд. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 500 петербургских компаний нарушили ограничения во время пандемии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: парки, площадки, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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