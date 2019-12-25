В Смольном рассказали, в каком районе чаще всего ловили нарушителей в парках и на площадках

Штраф может составить до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

За минувшие сутки в Петербурге поймали 50 человек, которые находились там, где нельзя. На них составили протоколы об административных правонарушениях. Подробности рассказала пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Речь идет о ст. 20.6.1. КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Чаще всего петербуржцы посещали детские и спортивные площадки, парки и скверы, что на данный момент запрещено. Наибольшее количество нарушителей зафиксировали в Петроградском районе – 19.

По данной статье для физических лиц предусматривается штраф до 30 тыс. рублей, для должностных – до 50 тыс. рублей, для юридических – до 300 тыс. рублей.

Решение о вынесении и размере штрафа будет принимать суд.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 500 петербургских компаний нарушили ограничения во время пандемии.

Фото: Piter.TV