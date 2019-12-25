Более 500 петербургских компаний нарушили ограничения во время пандемии

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверять объекты потребительского рынка.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что более 500 петербургских компаний нарушили ограничения по работе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Известно, что среди нарушителей "нерабочего апреля" непродовольственные магазины, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, станции техобслуживания автомобилей, компьютерные клубы и кальянные. Всего сотрудники Роспотребнадзора проверили 26 638 точек. Самоизоляцию нарушили 519 предприятий.

Составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали о том, что сеть вегетарианских кафе "Укроп" закрылась после 7 лет работы.

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