Сеть вегетарианских кафе "Укроп" закрылась после 7 лет работы

Каждый год сеть вегетарианских кафе перечисляли в городской бюджет почти 3 миллиона рублей.

В Петербурге закрылась сеть вегетарианских кафе "Укроп". Сеть работала в течение семи лет.

Как рассказал владелец сети Константин Щеклеин, в связи с закрытие точек общепита и всеми финансовыми нагрузками, выполнить обязательства по выплатам невозможно.

Согласно среднесрочному прогнозу ВЭБ отмена режима самоизоляции населения в Петербурге произойдет только в середине июня 2020. Даже если наберем кредитов, их нечем будет покрывать. Константин Щеклеин

Каждый год сеть вегетарианских кафе перечисляли в городской бюджет почти 3 миллиона рублей. Почти 30 миллионов каждый год уходили на аренду и оплату коммунальных услуг.

Сегодня в Петербурге депутаты поддержали временное освобождение малого бизнеса от аренды.

Фото: ВК/ Веганские кафе Укроп в Петербурге