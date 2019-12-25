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Сеть вегетарианских кафе "Укроп" закрылась после 7 лет работы
Сегодня, 16:15
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nastya960

Сеть вегетарианских кафе "Укроп" закрылась после 7 лет работы

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Каждый год сеть вегетарианских кафе перечисляли в городской бюджет почти 3 миллиона рублей.

В Петербурге закрылась сеть вегетарианских кафе "Укроп". Сеть работала в течение семи лет.

Как рассказал владелец сети Константин Щеклеин, в связи с закрытие точек общепита и всеми финансовыми нагрузками, выполнить обязательства по выплатам невозможно.

Согласно среднесрочному прогнозу ВЭБ отмена режима самоизоляции населения в Петербурге произойдет только в середине июня 2020. Даже если наберем кредитов, их нечем будет покрывать.

Константин Щеклеин

Каждый год сеть вегетарианских кафе перечисляли в городской бюджет почти 3 миллиона рублей. Почти 30 миллионов каждый год уходили на аренду и оплату коммунальных услуг.

Сегодня в Петербурге депутаты поддержали временное освобождение малого бизнеса от аренды.

Фото: ВК/ Веганские кафе Укроп в Петербурге

Теги: бизнесмен, вегетарианство, кафе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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