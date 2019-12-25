В Петербурге депутаты поддержали временное освобождение малого бизнеса от аренды

Сегодня законопроект приняли в первом чтении.

В среду, 15 апреля, ЗакС Петербурга в первом чтении поддержал законопроект "Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов".

Если документ примут в трех чтениях, малый средний бизнес освободят от оплаты аренды земли и помещений, принадлежащих городу. По предварительной информации, аренду можно будет не платить с 1 апреля по 30 июня. Объём выпадающих доходов составит от 200 до 300 миллионов рублей.

Депутаты всех фракций одобрили законопроект, однако, оппозиция считает, что этого недостаточно.

Кабмин на этой неделе представит новые меры поддержки экономики.

Фото: Piter.TV