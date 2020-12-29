В Смольном рассказали, чем будет заниматься новый Центр компетенций в сфере благоустройства

Мероприятия в нем планируют проводить два раза в неделю.

В Центре компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды жители, эксперты и представители органов власти будут обсуждать проекты будущего обустройства пространств. В Смольном рассказали, для чего накануне был создан профильный Центр.

Диалоговая площадка появилась на базе технопарка "Ленполиграфмаш". Его создал комитет по благоустройству при участии университета ИТМО и Лесотехнического университета им. Кирова. Также участие приняла Ассоциация умных городов.

Центр предоставит проектное, экспертное, методологическое и информационное содействие в реализации регионального проекта для всех его участников, а также обеспечит взаимодействие между ними. Он будет совмещать в себе научно-исследовательскую, производственно-технологическую и международно-коммуникативную деятельность.

Мероприятия на площадке планируют проводить два раза в неделю. Во вторник, 19 января, для муниципальных депутатов организуют лекцию, посвященную градостроительной стратегии Петербурга до 2024 года. Мероприятия будут рассчитаны на разных категорий граждан. После снятия ограничительных мер в Центре будут проводить конкурсы, смотры, выставки и презентации для представителей отрасли.

Фото: "Пул78" / Telegram