В Петербурге создали Центр компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды

Он позволит разрабатывать новые проекты благоустройства городских пространств.

В Петербурге открыли Центр компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды в технопарке "Ленполиграфмаш". На нем побывал Александр Беглов, сообщила пресс-служба губернатора.

Партнеры центра займутся технологическим и общественным сопровождением проектов благоустройства. На данный момент на площадке открылась выставка "Комфортная среда Петербурга". Там представлена стратегия развития на ближайшие три года. Так, например, планируется благоустройство береговых линий Финского залива. Будут развиваться как и существующие пространства, так и откроются новые.

Город намерен обустраивать не менее 12 пространств в год. В 2020 году план удалось перевыполнить. В 2021 собираются реализовать 60 проектов благоустройства, используя не только средства бюджета, но и привлекая инвесторов.

Фото: "Пул78" / Telegram