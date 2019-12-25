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Смольный собирается открыть в тестовом режиме фудкорт у Адмиралтейства
Сегодня, 16:12
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nadezhda_sib

Смольный собирается открыть в тестовом режиме фудкорт у Адмиралтейства

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Точные даты власти Петербурга пока не озвучивают.

Смольный планирует открыть фудкорт у Первой Адмиралтейской части. Об этом Александр Беглов рассказал в интервью "ТАСС".

Он будет работать в тестовом режиме. Фудкорт позволит "обкатать" модель поведения посетителей в новых условиях: с соблюдением социальной дистанции и использованием средств защиты. 

Когда точно откроют кафе в Петербурге, пока не сообщается. На данный момент город не готов к снятию ограничений, сообщили в Роспотребнадзоре. Количество свободных коек составляет 17%, в то время как требуется 25%. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: кафе, ограничения, фудкорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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