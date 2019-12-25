Всего с начала пандемии в Петербурге COVID-19 заразились 19 769 человек.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что Роспотребнадзор заявил о неготовности Петербурга снимать ограничения. Об этом заявила начальник отдела санитарного надзора Ольга Смелова в ходе круглого стола dp.ru "Белые ночи не для индустрии гостеприимства?".

Смелова отметила, что Петербург не готов к снятию ограничительных мер, так как доля свободных коек в городе составляет 17%. Отмечается, что для снятия показатель должен составлять 50%.

Планируется, что все ограничения снимут поэтапно, с двухнедельным интервалом.

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