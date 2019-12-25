В Смольном проведут проверку законности мероприятия в поддержку ДНР и ЛНР

По словам вице-губернатор Максим Мейксин, в Смольном заявок на проведение мероприятия не получали. Он добавил, что в это же время горожане гуляли по Невскому проспекту с флагами в день праздника, что не запрещено.

В среду, 23 февраля, стало известно, что комитет по законности и правопорядку Петербурга проведёт проверку организации акции на Дворцовой площади. Она проходила в поддержку признания ДНР и ЛНР.

Как рассказал вице-губернатор Максим Мейксин в беседе с "Фонтанкой", в Смольном заявок на проведение мероприятия не получали. Он добавил, что в это же время горожане гуляли по Невскому проспекту с флагами в день праздника, что не запрещено.

Напомним, что на Дворцовой площади прошел флешмоб в поддержку жителей ДНР и ЛНР. Как сообщает 78.ru, на акции собрались порядка 1,5 тыс. представителей молодежных организаций Петербурга. На Дворцовой площади они выстроились в надпись "Своих не бросаем". Затем прошли по Невскому проспекту до Казанского собора.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге появился арт-объект в поддержку беженцев из Донбасса. Художник нарисовал на корпусе сердце и подписал путь "Донбасс - (м) Парнас".

Фото: Piter.tv