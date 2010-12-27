В Смольном прошла встреча рабочей группы по развитию институтов гражданского общества

Для открытого диалога между властью и активными гражданами планируют создать специальную площадку.

В Смольном состоялась встреча рабочей группы по развитию институтов гражданского общества. На ней обсудили разработку концепции "Дорожной карты" при реализации госпрограммы "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге". Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Рабочая группа была создана по инициативе вице-губернатора Петербурга Любови Совершаевой. По ее словам, гражданское общество является незаменимым партнером государства. Также она отметила важную роль дискуссии между всеми уровнями власти и населением. Для такого диалога планируется создание специальной площадки.

Группа по развитию гражданского общества состоит некоммерческих, политических и религиозных организаций, СМИ, органов местного самоуправления, городских активистов, национальных сообществ, профсоюзов и городской среды.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Смольный планирует активно продавать госимущество.

Фото: Википедия