Смольный планирует активно продавать госимущество

Вырученные от продажи деньги пополнят городскую казну.

В среду, 3 июля, в Петербурге представители комитета имущественных отношений, эксперты в оценке недвижимости и представители предпринимательского сообщества на круглом столе обсудили приватизацию госимущества города.

Председатель комитета Валерий Калугин рассказал, что более тысячи жилых и нежилых помещений готовятся к приватизации. По данным "Фонтанки.ру", в 2019 году на этом планируют заработать около 6 млрд рублей. На данный момент удалось выручить 1,7 млрд рублей.

Городские власти готовы расстаться как с дешевой недвижимости, так и со дворцами, если они не заняты. Таким образом помещения смогут принести больше пользы.

Торги состоятся уже в июле. Они пройдут в электронной форме на площадке РАД.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге из-за непогоды закрыли пять городских садов.

Фото: Е.Борисова wikipedia.org