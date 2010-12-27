Смольный планирует активно продавать госимущество

В среду, 3 июля, в Петербурге представители комитета имущественных отношений, эксперты в оценке недвижимости и представители предпринимательского сообщества на круглом столе обсудили приватизацию госимущества города.
Председатель комитета Валерий Калугин рассказал, что более тысячи жилых и нежилых помещений готовятся к приватизации. По данным "Фонтанки.ру", в 2019 году на этом планируют заработать около 6 млрд рублей. На данный момент удалось выручить 1,7 млрд рублей.
Городские власти готовы расстаться как с дешевой недвижимости, так и со дворцами, если они не заняты. Таким образом помещения смогут принести больше пользы.
Торги состоятся уже в июле. Они пройдут в электронной форме на площадке РАД.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге из-за непогоды закрыли пять городских садов.
Фото: Е.Борисова wikipedia.org
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