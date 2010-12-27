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Смольный планирует активно продавать госимущество
Сегодня, 12:01
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nadezhda_sib

Смольный планирует активно продавать госимущество

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Вырученные от продажи деньги пополнят городскую казну.

В среду, 3 июля, в Петербурге представители комитета имущественных отношений, эксперты в оценке недвижимости и представители предпринимательского сообщества на круглом столе обсудили приватизацию госимущества города. 

Председатель комитета Валерий Калугин рассказал, что более тысячи жилых и нежилых помещений готовятся к приватизации. По данным "Фонтанки.ру", в 2019 году на этом планируют заработать около 6 млрд рублей. На данный момент удалось выручить 1,7 млрд рублей. 

Городские власти готовы расстаться как с дешевой недвижимости, так и со дворцами, если они не заняты. Таким образом помещения смогут принести больше пользы. 

Торги состоятся уже в июле. Они пройдут в электронной форме на площадке РАД. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге из-за непогоды закрыли пять городских садов

Фото: Е.Борисова wikipedia.org

Теги: аукцион, гоисмущество, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Ильинский Антон
Сегодня 16:17

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