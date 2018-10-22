В Петербурге из-за непогоды закрыли пять городских садов

В Петербурге временно закрыли пять парков из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города на Неве.
В ведомстве отметили, что листва деревьев тяжелая и влажная после дождей. Это создает угрозу падения деревьев при сильном ветре. Сегодня недоступны для посещения Таврический сад, сад Сан-Галли, Никольский сад, сад Галины Старовойтовой и Овсянниковский сад. В четверг, 4 июля, в Петербурге обещают дожди и грозы, порывы ветра до 20 м/с.
Ранее Piter.TV рассказал о последствиях непогоды в Северной столице.
Фото: gov.spb.ru
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