В Петербурге из-за непогоды закрыли пять городских садов

Есть угроза падения деревьев.

В Петербурге временно закрыли пять парков из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города на Неве.

В ведомстве отметили, что листва деревьев тяжелая и влажная после дождей. Это создает угрозу падения деревьев при сильном ветре. Сегодня недоступны для посещения Таврический сад, сад Сан-Галли, Никольский сад, сад Галины Старовойтовой и Овсянниковский сад. В четверг, 4 июля, в Петербурге обещают дожди и грозы, порывы ветра до 20 м/с.

Ранее Piter.TV рассказал о последствиях непогоды в Северной столице.

Фото: gov.spb.ru