Петербургские улицы "поплыли" из-за дождя

"Водоканал Санкт-Петербурга" работал минувшим вечером и ночью в режиме нон-стоп.

В среду, 3 июля, а также минувшей ночью в Петербурге прошли ливни и грозы. О рекордном количестве осадков сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга".

По ее данным, во второй половине дня 3 июля в городе выпало аномальное количество осадков. Всего за 20 минут их количество составило 22,3 мм. Бригаде "Водоканала" пришлось оперативно реагировать и выезжать на место подтоплений, о которых сообщали горожане.

С два часа с начала дождя служба обработала 73 заявки, связанные с ливневой канализацией.

Петербуржцы поделились снимками в социальных сетях. Затопило не только улицы, но и ЗСД, подземные переходы, также вода попала в некоторые магазины.

Погодные условия сказали и на авиасообщении с Петербургом. Из-за грозы и ливня самолеты не могли приземлиться в аэропорт "Пулково".

Для кого-то дождь наоборот стал радостью. Один из петербуржцев решил прокатиться по лужам на вейкборде.

В четверг, 4 июля, пресс-служба МЧС по Петербургу обещает облачную погоду с прояснениями. Ночью возможны дождь и гроза.

Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"