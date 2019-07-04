Петербургские улицы "поплыли" из-за дождя

В среду, 3 июля, а также минувшей ночью в Петербурге прошли ливни и грозы. О рекордном количестве осадков сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга".
По ее данным, во второй половине дня 3 июля в городе выпало аномальное количество осадков. Всего за 20 минут их количество составило 22,3 мм. Бригаде "Водоканала" пришлось оперативно реагировать и выезжать на место подтоплений, о которых сообщали горожане.
С два часа с начала дождя служба обработала 73 заявки, связанные с ливневой канализацией.
Петербуржцы поделились снимками в социальных сетях. Затопило не только улицы, но и ЗСД, подземные переходы, также вода попала в некоторые магазины.
Погодные условия сказали и на авиасообщении с Петербургом. Из-за грозы и ливня самолеты не могли приземлиться в аэропорт "Пулково".
Для кого-то дождь наоборот стал радостью. Один из петербуржцев решил прокатиться по лужам на вейкборде.
В четверг, 4 июля, пресс-служба МЧС по Петербургу обещает облачную погоду с прояснениями. Ночью возможны дождь и гроза.
Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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