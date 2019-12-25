В Смольном проконтролируют уборку улиц Калининского района

Лучше всех с зимней уборкой пока справляются Пушкинский, Курортный, Кировский и Красносельский районы.

В четверг, 17 декабря, вице-губернатор Петербурга Николай Бонадренко отметил, что чиновники проконтролируют работу подрядчиков Калининского района. Именно там получено максимальное число нареканий.

Лучше всех с зимней уборкой пока справляются Пушкинский, Курортный, Кировский и Красносельский районы. Четыре центральных района Петербурга получили замечания, связанные с содержанием тротуаров. В период снегопада руководитель ГУДП "Центр" объехал улицы и лично проверил последовательность действий работников.

Чиновник уточнил, что важно своевременно и качественно выполнять поступающие задачи. Замглавы города уверен, что за прошедшие годы для повышения эффективности в этой части была проведена большая предварительная работа.

Ранее мы писали, что дорожные предприятия города готовятся к ночному снегопаду.

Фото: Piter.TV