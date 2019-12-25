В Смольном проинспектировали готовность Петербурга к саммиту "Россия-Африка"

В администрации города состоялась важная инспекция, посвященная подготовке Петербурга к предстоящему саммиту "Россия-Африка". На мероприятие прибыли представители руководства города и оргкомитета саммита для проверки готовности города к этому знаковому событию.

"Россия-Африка" – это крупнейшее мероприятие в рамках сотрудничества России с африканскими странами. Ожидается, что на саммите примут участие представители из более чем 50 стран континента, а также высокопоставленные представители правительства России. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В ходе инспекции была оценена готовность города к приему гостей и участников саммита. Основное внимание уделено обеспечению безопасности, логистическим аспектам, состоянию дорожной инфраструктуры и гостиничного размещения.

В связи с проведением мероприятия предприняты шаги для содействия представителям делегаций в перемещениях по городу, включая создание специальных транспортных маршрутов и обеспечение высокого уровня безопасности.

Саммит "Россия-Африка" намечен на август 2023 года, и его проведение станет значимым шагом в укреплении дипломатических и экономических связей между Россией и странами Африки, а также позволит поднять престиж Санкт-Петербурга как международного партнера и гостеприимного хозяина крупнейших мероприятий.

Ранее сообщалось, что петербуржцев переведут на удаленку из-за саммит "Россия – Африка"

Фото: Piter.TV