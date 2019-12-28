В Смольном предупредили о рейдах на майских праздниках

Режим повышенной готовности в Петербурге был продлен до 12 мая.

На майских праздниках в местах массового пребывания людей будут проводить рейды. Об этом вечером 30 апреля предупредила пресс-служба губернатора города.

На заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа обсуждались меры, которые принимает исполнительная власть регионов СЗФО по обеспечению соблюдения гражданами режима самоизоляции.

На майских праздниках на самоизоляцию петербуржцы могут уехать на дачу. Губернатор Петербурга попросил нигде не останавливаться по пути. Тем, кто остается в городе, рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания.

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