В Смольном хотят расширить перечень услуг МФЦ для представителей бизнеса

МФЦ будут оказывать на шесть услуг больше.

Юридические лица смогут получать больше услуг в многофункциональных центрах Петербурга. Соответствующее постановление принял губернатор города 3 февраля.

В пресс-службе Смольного отметили, что новые услуги будут интересны прежде всего предпринимателям, которые собираются открыть свое дело.

Уменьшение очередей в центрах "Мои документы" является приоритетной задачей на сегодня. На данный момент МФЦ оказывают 80 государственных услуг, список расширится еще на 6. Предприниматели смогут открыть расчетный счет, получить электронную подпись, электронное обеспечение для предоставления отчетности в налоговые и другие органы и так далее.

Центры востребованы у 45% представителей бизнес-сообществ, в перспективе эта цифра будет расти.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ.

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