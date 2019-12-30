Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ. Этот же документ можно будет получить также в Пенсионном фонде России. Граждане могут получить услугу по принципу "одного окна" в центрах государственных услуг. Соответствующее распоряжение опубликовано 27 января на сайте кабинета министров. Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
В пояснительной записке отмечается, что получить справку можно в любом МФЦ вне зависимости от места жительства или пребывания. Для этого необходимо запросить у сотрудников информацию о трудовой деятельности зарегистрированного лица, которая содержится на его индивидуальном лицевом счете.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге сотрудницу МФЦ привлекли к ответственности за хамство.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )