В Смольном хотят оградить проезжую часть на Невском проспекте забором

Однако официально об этом пока не заявляли.

Депутат ЗакСа Петербурга Надежда Тихонова хочет узнать о планах Смольного по возведению забора на Невском проспекте. Она направила соответствующее обращение в комитет по развитию транспортной инфраструктуры и в местное Управление ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба партии "Справедливая Россия".

Ранее активисты парка на Смоленке рассказали парламентарию о том, что власти планируют установить забор между проезжей и пешеходной частью на протяжении всего Невского проспекта. Тихонова считает, что такое решение должно учитывать мнение петербуржцев, депутатов ЗакСа, профессионального сообщества. И потому она попросила подтвердить или опровергнуть информацию насчет забора.

Как сообщили активисты, его хотят установить для того, чтобы обезопасить граждан. За последние месяцы на центральной улице города нередко случались ДТП.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Ростелеком" хочет очистить небо в центре Петербурга от проводов.

Фото: Виктор В. / wikipedia.org