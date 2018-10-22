"Ростелеком" хочет очистить небо в центре Петербурга от проводов

Планируется, что кабель пройдет под землей.

ПАО "Ростелеком" предложил городским властям помочь в очищении центральных улиц Петербурга от проводов. Об этом сообщил "Коммерсант".

Компания предлагает за счет собственных инвестиций перенести провода в свою кабельную инфраструктуру под землей. Другие операторы будут платить компании за аренду. Тем самым "Ростелеком" отобьет затраты на содержание подземной инфраструктуры.

На прошлой неделе "Ростелеком Северо-Запад" разослал участникам рынка связи предложение поучаствовать в программе "Чистое небо". Компания готова начать с Суворовского проспекта.

Пилотный проект программы стартовал в 2017 году, но Невский проспект окончательно так и не избавили от проводов. Пока неизвестно, удастся ли "Ростелекому" осуществить свою задумку, и как к этому отнесутся другие операторы.

Ранее Piter.TV сообщил, что с понедельника ограничивается проезд у здания Биржи.

Фото: Д.Ратников