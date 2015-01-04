В Смольном пожаловались на нехватку водителей автобусов и машинистов

В городе не хватает почти 4 тыс. человек.

Стало известно, что в Петербурге не хватает водителей автобусов и машинистов. Об этом заявил заместитель главы комитета по транспорту Олег Матвеев в ходе "нулевых" чтений бюджета в ЗакСе, пишет "Интерфакс".

По словам Матвеева, в городе столкнулись с "существенным оттоком по основным рабочим специальностям: это водители, машинисты, ремонтники… у нас недокомплект на три наших государственных унитарных предприятия — почти 4 тысячи человек".

Комтранс запросил средства из бюджета города на увеличение зарплат сотрудникам "Пассажиравтотранса", "Горэлектротранса" и "Петербургского метрополитена", чтобы справиться с дефицитом кадров. В этом году планируют поднять зарплаты на 10%.

Ранее в Петербурге хотят отремонтировать Речной вокзал. По словам Енокаева, в следующем году приступят к эскизам. Здание хотят отремонтировать и провести возможную реконструкцию.

Фото: Piter.tv