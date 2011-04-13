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В Петербурге хотят отремонтировать Речной вокзал
Сегодня, 21:27
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В Петербурге хотят отремонтировать Речной вокзал

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По словам Енокаева, в следующем году приступят к эскизам.

У метро "Пролетарская" планируют отремонтировать здание Речного вокзала. Об этом 6 сентября рассказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев на "нулевых" чтениях бюджета в ЗакСе.

По словам Енокаева, в следующем году приступят к эскизам. Здание хотят отремонтировать и провести возможную реконструкцию. У Петербурга также был план по возведению нового Речного вокзала на Морском фасаде, как напомнил председатель комитета по транспорту. От них город не отказывается.

Фото: Piter.tv


 

Теги: реконструкция, ремонт, речной вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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