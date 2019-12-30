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В Петербурге чиновников попросили перенести поездки за границу на более поздний срок из-за коронавируса
Сегодня, 18:12
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nadezhda_sib

В Петербурге чиновников попросили перенести поездки за границу на более поздний срок из-за коронавируса

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Письмо было разослано вице-губернаторам, главам администраций, председателям комитетов.

Петербургским чиновникам рекомендовали воздержаться от заграничных поездок из-за коронавируса. Соответствующее письмо было разослано руководителям исполнительных органов власти Северной столицы, сообщила "Фонтанка.ру".

Если перенести поездку не удается, в ином случае — следовать рекомендациям министерства здравоохранения. 

Должностных лиц попросили учитывать возможные риски инфицирования COVID-19 при планировании выезда за пределы РФ, а также по возможности перенести его на более поздний срок. Прежде всего речь идет о таким странах как Китай, Республика Корея, Италия, Иран, ФРГ, Испания, Франция и другие. 

Инфекционное заболевание повлияло на на туристические предпочтения россиян. 

Фото: соцсети 

Теги: чиновники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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