Туристов меньше не стало. Люди направились на местные курорты.

Коронавирус повлиял на туристические предпочтения россиян. Об этом сообщили журналисты ГТРК "Пермь" со ссылкой на директора туристической гильдии Елену Елагину.

В России продаются дешевые туры в Италию, но многие отказываются от данного направления. За отказ от туров операторы могут либо вернуть все средства полностью, либо оставить деньги на депозите. В Италии пытаются привлечь туристов, отменив право первого въезда. Также туристам с весенними визами 2020 года готовы выдать визу сроком на один год.

Менеджеры по туризму в РФ добавляют, что из-за коронавируса не стало меньше путешественников. По направлениям сейчас лидирует Краснодарский край, Минеральные Воды, Крым. Россияне обратили внимание на местные курорты.

Ранее посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию.

