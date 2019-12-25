В Смольном пообещали петербуржцам два года жесткой экономии

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что власти Петербурга пообещали горожанам два года жесткой экономии. Об этом заявил председатель городского комитета по финансам Андрей Корабельников.
По словам Корабельникова, Петербург пострадал из-за пандемии коронавируса и экономика не сможет прийти в порядок мгновенно. Председатель городского комитета по финансам отметил, что "приоритезировать расходы и рачительно тратить ресурсы".
Бюджет на 2021 году рассчитают в рамках режима жесткой экономии.
Ранее мы сообщали о том, что "Мираж Синема" на Петроградке не откроется после снятия всех ограничений.
Фото:Piter.TV
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