В Смольном пообещали петербуржцам два года жесткой экономии

Пострадавшая из-за пандемии коронавируса городская экономика не сможет прийти в порядок мгновенно.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что власти Петербурга пообещали горожанам два года жесткой экономии. Об этом заявил председатель городского комитета по финансам Андрей Корабельников.

По словам Корабельникова, Петербург пострадал из-за пандемии коронавируса и экономика не сможет прийти в порядок мгновенно. Председатель городского комитета по финансам отметил, что "приоритезировать расходы и рачительно тратить ресурсы".

Бюджет на 2021 году рассчитают в рамках режима жесткой экономии.

Ранее мы сообщали о том, что "Мираж Синема" на Петроградке не откроется после снятия всех ограничений.

Фото:Piter.TV