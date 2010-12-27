  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Смольном подвели итоги программы "Молодежи — доступное жилье"
Вчера, 22:25
163
IRINA_CHALKINA

В Смольном подвели итоги программы "Молодежи — доступное жилье"

0 0

Для реализации программы выделено почти 3 миллиарда рублей.

В Смольном подвели итоги программы "Молодежи — доступное жилье". Об этом сообщает Gazeta.SPb. 

Так, в нынешнем году власти города планируют помочь  1811 семьям, из которых 944 семьи получат социальные выплаты. При этом 742 семьи — целевые займы, а 125 смогут приобрести жилье в рассрочку.

Напомним, что для реализации программы выделено почти 3 миллиарда рублей. В Смольном заявили, что помощь оказана уже 1182 семьям, из которых 784 получили соцвыплаты, а 122 — прибрели жилье в рассрочку.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы митингуют за сохранение Муринского парка.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии