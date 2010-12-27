Для реализации программы выделено почти 3 миллиарда рублей.

В Смольном подвели итоги программы "Молодежи — доступное жилье". Об этом сообщает Gazeta.SPb.

Так, в нынешнем году власти города планируют помочь 1811 семьям, из которых 944 семьи получат социальные выплаты. При этом 742 семьи — целевые займы, а 125 смогут приобрести жилье в рассрочку.

Напомним, что для реализации программы выделено почти 3 миллиарда рублей. В Смольном заявили, что помощь оказана уже 1182 семьям, из которых 784 получили соцвыплаты, а 122 — прибрели жилье в рассрочку.

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