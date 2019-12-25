  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Смольном подсчитали количество обращений к губернатору на его странице "ВКонтакте"
Сегодня, 22:20
31
nadezhda_sib

В Смольном подсчитали количество обращений к губернатору на его странице "ВКонтакте"

0 0

Петербуржцы регулярно пишут свои вопросы в комментариях и в личные сообщения градоначальнику.

С начала 2020-го года губернатор Петербурга получил на своей странице "ВКонтакте" 36 обращений граждан. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В пресс-службе отметили, что в последние дни количество обращений значительно возросло. В первую очередь отвечают тем, кто оставляет координаты для обратной связи. Все остальные сообщения принимают к сведению и учитывают в работе. 

Но обращаю внимание на то, что на сайте Правительства Санкт-Петербурга работает раздел "Петербург против коронавируса". Возможно, там уже есть интересующие вас ответы,

написал Александр Беглов. 

Ранее губернатор обсудил эпидситуацию в Петербурге с Валентиной Матвиенко. 

Фото: ВК/ Александр Беглов 

 

Теги: беглов, вконтакте, социальные сети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии