В Смольном подсчитали количество обращений к губернатору на его странице "ВКонтакте"

Петербуржцы регулярно пишут свои вопросы в комментариях и в личные сообщения градоначальнику.

С начала 2020-го года губернатор Петербурга получил на своей странице "ВКонтакте" 36 обращений граждан. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В пресс-службе отметили, что в последние дни количество обращений значительно возросло. В первую очередь отвечают тем, кто оставляет координаты для обратной связи. Все остальные сообщения принимают к сведению и учитывают в работе.

Но обращаю внимание на то, что на сайте Правительства Санкт-Петербурга работает раздел "Петербург против коронавируса". Возможно, там уже есть интересующие вас ответы, написал Александр Беглов.

Ранее губернатор обсудил эпидситуацию в Петербурге с Валентиной Матвиенко.

Фото: ВК/ Александр Беглов