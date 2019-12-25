В Смольном подсчитали количество обращений к губернатору на его странице "ВКонтакте"

С начала 2020-го года губернатор Петербурга получил на своей странице "ВКонтакте" 36 обращений граждан. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
В пресс-службе отметили, что в последние дни количество обращений значительно возросло. В первую очередь отвечают тем, кто оставляет координаты для обратной связи. Все остальные сообщения принимают к сведению и учитывают в работе.
Но обращаю внимание на то, что на сайте Правительства Санкт-Петербурга работает раздел "Петербург против коронавируса". Возможно, там уже есть интересующие вас ответы,
написал Александр Беглов.
Ранее губернатор обсудил эпидситуацию в Петербурге с Валентиной Матвиенко.
Фото: ВК/ Александр Беглов
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