Глава города попросил Валентину Матвиенко поддержать просьбу Петербурга о выделении федерального финансирования на поставку средств индивидуальной защиты.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Александр Беглов обсудил эпидситуацию в Петербурге с Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Градоначальник Петербурга попросил Матвиенко поддержать просьбу Петербурга о выделении федерального финансирования на средства индивидуальной защиты и медицинского оборудования. Беглов отметил, что оборудование необходимо для строящегося в "Ленэкспо" госпиталя.

Мне из "Жигулей" предлагают сделать "Мерседес" — переоборудовать непрофильные больницы. Мы что, от хорошей жизни что ли, по-вашему, ставим 1080 коек в "Ленэкспо"? Бюджет трещит по швам заявил он

Помимо госпиталя в "Ленэкспо" Беглов рассказал о том, как город реализует программу по обеспечению школьников и льготников продуктовыми наборами.

Ранее мы сообщали о том, что госпиталь в "Ленэкспо" оборудуют за 416 млн рублей.

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