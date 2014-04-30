В Смольном подписали дорожную карту по развитию рынка газомоторного топлива в Петербурге

К 2023 году власти Северной столицы намерены перевести весь городской транспорт и коммунальную технику на альтернативное топливо.

Во вторник, 25 мая, в Петербурге состоялось заседание Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и ПАО "Газпром". В рамках него губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер обсудили строительство газонаполнительных компрессорных заправочных станций и планы города по увеличению количества пассажирского и специализированного транспорта, работающего на природном газе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил Беглов, "Газпром" полностью обеспечивает потребности города в природном газе. Каждый год компания поставляет полезное ископаемое, объём которого составляет более 9 млрд. кубометров.

Отмечается, что к 2023 году власти Петербурга намерены перевести весь городской транспорт и коммунальную технику на альтернативное топливо. К этому году город планирует также ввести в работу 25 автомобильных газовых станций. На сегодня в городе существует 10 автомобильных газовых станций и 229 автобусов, работающих на природном газе.

Напомним, губернатор Петербурга утвердил региональную программу газификации до 2025 года. Основная цель программы - повысить надежность газоснабжения, сократить затраты на энергетические ресурсы, а также максимально снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Фото: gov.spb.ru