Губернатор Петербурга утвердил региональную программу газификации до 2025 года

Программа оценивается в 21,87 млрд рублей.

Власти Петербурга утвердили региональную программу "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Санкт‑Петербурга" до 2025 года. Губернатор города Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в четверг, 20 мая.

Известно, что основная цель программы - повысить надежность газоснабжения, сократить затраты на энергетические ресурсы, а также максимально снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Согласно документу, уже к 2025 году в Петербурге уровень газификации достигнет 95,42%. Будет газифицировано 2700 квартир и домовладений, а также будут построены две и реконструирована одна газораспределительная станция за счёт внебюджетных средств (ПАО Газпром). К указанному году в городе построят свыше 140 километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления и 17 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. К тому же, власти Петербурга намерены перевести на природный газ 13 котельных и более 5,7 тыс. единиц автотранспорта.

Ранее мы писали, что в Ленобласти началось строительство газоперерабатывающего завода.

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