В Ленобласти началось строительство газоперерабатывающего завода

На месте будущего комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге торжественно вбили первые сваи.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в торжественной церемонии начала строительства предприятий "Балтийского СПГ" в Кингисеппском районе. На символический акт забивки свай также приехали посмотреть зампред правительства РФ Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер.

Проект "Балтийский СПГ" включает в себя газоперерабатывающий и газохимический комплекс - крупнейшее по объему переработки газа предприятие в России и самое мощное по объему производства сжиженного природного газа в Северо-Западной Европе.

Над строительством заводов будут работать дочерние компании АО "Русгаздобыча": ООО "Русхимальянс" и ООО "Балтийский химический комплекс", крупные доли в которых контролируются экс-партнером братьев Ротенбергов Артемом Оболенским.

Заявленная проектная мощность производства СПГ составляет 13 млн тонн в год. Первая очередь комплекса стоимостью почти в триллион рублей в Усть-Луге должна запуститься в 2024 году. Ранее эксперты высказывали сомнения относительно будущего проекта "Балтийский СПГ", которому для производства полимеров потребуется не сухой магистральный газ, но добытое из месторождений сырье с примесями.





Предыдущие переносы даты запуска завода специалисты также связывали с возможными санкциями в отношении газопровода "Северный поток-2": газ в Усть-Лугу и, следовательно, на завод, следует по магистральному газопроводу, продолжением которого и должен стать "Северный поток-2".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заключили контракт по развитию газификации 47-ого региона на 2021-2025 годы. Общие вложения "Газпрома" и Ленобласти в программу газификации региона составят более 40 миллиардов рублей.