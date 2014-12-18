В Смольном подготовят "социальный договор" с профсоюзами и работодателями

Предложения представителей отраслевых профсоюзов и работодателей учтут при подготовке бюджета Петербурга.

Петербург, профсоюзы и работодатели заключат новый "социальный договор". Совместными усилиями власти города планируют увеличить среднюю заработную плату и выделить дополнительный бюджет на зарплаты медикам и учителям, сообщила пресс-служба Смольного.

Срок предыдущего трехстороннего соглашения истекает в этом году, поэтому город, Ленинградская Федерация профсоюзов и Региональное объединение работодателей промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" разрабатывают новый проект. Предложения его представителей учтут при подготовке городского бюджета. В Смольном заявили, что от активности профсоюзов зависит качество жизни петербуржцев и будущее города на Неве.

Прежде всего власти стремятся к тому, чтобы увеличить зарплату бюджетников и поднять среднюю заработную плату в Петербурге до 100 тыс. рублей. Уже в этом году с 1 сентября ввели надбавку учителям за классное руководство, а также выделили дополнительно 490 млн рублей на зарплаты медикам.

РанеPiter.TV сообщил о том, что Смольный спрогнозировал на 2020 среднюю зарплату в 71,5 тысяч рублей.

Фото: gov.spb.ru