Смольный спрогнозировал на 2020 среднюю зарплату в 71,5 тысяч рублей

Такой прогноз представил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Средняя заработная плата петербуржцев может вырасти на 10 тыс. рублей и достигнуть 71,5 тыс. рублей за месяц в 2020 году. Такой прогноз представил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин на предварительных слушаниях городского бюджета в Заксобрании.

По словам вице-губернатора, в 2018 году доход от трудовой деятельности составил 51 тыс. рублей. Примерный показатель 2019 года – чуть больше 53 тыс. рублей. На 2020 год запланирован доход в 60 тыс. рублей, на основе которого сделали прогноз номинальной зарплаты в размерах 71 – 71,5 тыс. рублей.

Напомним, что в 2019 году средняя зарплата в Петербурге выросла на 3,5%, но сильно отстала от уровня Москвы.

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