Средняя зарплата в Петербурге выросла на 3,5%, но сильно отстала от уровня Москвы

Ведущий специалист с опытом работы более трех лет получает в городе около 66 тыс. рублей в месяц.

Петербург занял второе место по уровню реальных размеров заработных плат. Средний ведущий специалист с опытом работы более трех лет получает в городе около 66 тыс. рублей в месяц. В Москве, которая традиционно занимает первое место, этот показатель на 22% выше – в районе 85 тыс. рублей за тот же период. Об этом сообщили аналитики компании "HeadHunter".

Также средний оклад в Петербурге вырос на 3,5% по сравнению с 2018 годом. В остальных регионах Северо-Западного федерального округа он поднялся на 7% и составил 51 тыс. рублей.

Самая большая зарплата в Петербурге у IT-специалистов: разработчики программного обеспечения получают 117 963 рублей, администраторы баз данных – 110 тыс. рублей, а работники IT-консалтинга могут рассчитывать на 91 750 рублей. Помимо них неплохо себя чувствуют организаторы бизнес-процессов с 82 500 рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербургские врачи прилетели в Турцию, чтобы помочь пострадавшей в бассейне Алисе.

Фото: Pixabay