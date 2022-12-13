Средняя зарплата петербуржцев превысила 65 тыс. рублей в январе

По сравнению с 2022-мы годом показатель вырос на 5%, или 3200 рублей.

Средняя зарплата в Северной столице по итогам января 2023 года превысила 65 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru со ссылкой на собственное исследование.

Аналитики сервиса проанализировали свыше 160 тыс. вакансий, открытых в СЗФО с начала года. Как выяснилось, показатель средней зарплаты горожан увеличился на 5% (3,2 тыс. углей) по сравнению с показателями 2021 года.

Наиболее высокие зарплаты по округу предлагаются в сфере топ-менеджмента (до 80,7 тыс. рублей), консалтинга (до 78,2 тыс. рублей) и сырьевой добыче (до 75,4 тыс. рублей).

Ранее мы сообщили о том, что годовая инфляция в Петербурге снизилась до 11,5%.

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