Средняя зарплата петербуржцев превысила 65 тыс. рублей в январе

Средняя зарплата в Северной столице по итогам января 2023 года превысила 65 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru со ссылкой на собственное исследование.
Аналитики сервиса проанализировали свыше 160 тыс. вакансий, открытых в СЗФО с начала года. Как выяснилось, показатель средней зарплаты горожан увеличился на 5% (3,2 тыс. углей) по сравнению с показателями 2021 года.
Наиболее высокие зарплаты по округу предлагаются в сфере топ-менеджмента (до 80,7 тыс. рублей), консалтинга (до 78,2 тыс. рублей) и сырьевой добыче (до 75,4 тыс. рублей).
Ранее мы сообщили о том, что годовая инфляция в Петербурге снизилась до 11,5%.
Фото: Pxhere
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