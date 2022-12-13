Годовая инфляция в Петербурге снизилась до 11,5%

Больше всего рост цен в городе замедлился на автомобили, темнику и мебель.

В декабре 2022 года показатель годовой инфляции в Петербурге уменьшился до 11,5%. Ранее были зафиксирован значения в 12,3%. Об этом рассказала пресс-служба Северо-Западного главного управления Центробанка.

Больше всего замедление роста цен в городе заметно на автомобили, бытовую технику и мебель. В ноябре годовой темп прироста цен на продукты уменьшился с 8,9% до 8,2%. Зерновые культуры стали более доступными благодаря урожаю.

В целом по Северо-Западному федеральному округу декабрьская годовая инфляция составила 11,9% после 12,2% в ноябре. Прогнозируется, что к 2024 году показатель вернётся на уровень 4%

Ранее мы сообщили о том, что водители машин чиновников Смольного стали закрывать номера на платной парковке.

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