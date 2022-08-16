В Смольном планируют заключить офсетные контракты на несколько миллиардов рублей

Власти Петербурга замерены заключить офсетные контракты, общая стоимость которых составляет несколько миллиардов рублей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик сегодня, 27 июня.
В частности, заключат договоры по поставке светодиодных светильников, медицинских изделий, стентов и декантерных центрифуг.
Петербургские предприятия в короткие сроки сумели перестроить логистические цепочки, открыть новые направления для кооперации, а также оперативно начали занимать освободившиеся от ухода иностранных производителей ниши.
Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле
В марте этого года администрация Северной столицы заключила первый для города офсетный контракт на производство жизненно необходимых препаратов.
Фото: Piter.TV
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