В Смольном планируют заключить офсетные контракты на несколько миллиардов рублей

Подпишут договоры по поставке светодиодных светильников, медицинских изделий, стентов и декантерных центрифуг.

Власти Петербурга замерены заключить офсетные контракты, общая стоимость которых составляет несколько миллиардов рублей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик сегодня, 27 июня.

В частности, заключат договоры по поставке светодиодных светильников, медицинских изделий, стентов и декантерных центрифуг.

Петербургские предприятия в короткие сроки сумели перестроить логистические цепочки, открыть новые направления для кооперации, а также оперативно начали занимать освободившиеся от ухода иностранных производителей ниши.

Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле

В марте этого года администрация Северной столицы заключила первый для города офсетный контракт на производство жизненно необходимых препаратов.

Фото: Piter.TV