Новое производство лекарств за 2,3 млрд рублей появится в Петербурге

По словам губернатора Петербурга, стоимость медикаментов будет на 30-40% меньше стоимости закупаемых сейчас оригинальных лекарств.

Стало известно, что откроется производство лекарств за 2,3 млрд рублей в Петербурге. Оно появится в рамках офсетного контракта, который предполагает, что в обмен на инвестиции город гарантирует бизнесу закупки его продукции.

Как рассказали в Смольном, инвестора выберут по итогам конкурса, который проведет комздрав. Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей, срок действия контракта — 10 лет. При этом освоить производство препаратов необходимо в течение трех лет.

По словам губернатора Петербурга, стоимость медикаментов будет на 30-40% меньше стоимости закупаемых сейчас оригинальных лекарств. Это позволит обеспечить импортозамещение.

Ранее мы сообщали, что около 11% петербуржцев пьют антидепрессанты. Меньше всего покупателей таблеток от апатии оказалось в Тыве и Чечне.

Фото: phxere

