Около 11% петербуржцев пьют антидепрессанты

Меньше всего покупателей таблеток от апатии оказалось в Тыве и Чечне.

Каждый девятый петербуржец принимает антидепрессанты. Об этом сообщили на портале РБК.

Высокий спрос на таблетки от депрессии и стрессов специалисты заметили в Москве и Московской области, где от неврозов лечатся более 12% жителей. В список "депрессивных" регионов вошли Калужская и Ростовская области. Меньше всего покупателей антидепрессантов оказалось в Тыве и Чечне.

На сегодняшний день в России зарегистрировано почти 90 тыс. наименований антидепрессантов и 438 их производителей.

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