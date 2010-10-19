Около 11% петербуржцев пьют антидепрессанты

Каждый девятый петербуржец принимает антидепрессанты. Об этом сообщили на портале РБК.
Высокий спрос на таблетки от депрессии и стрессов специалисты заметили в Москве и Московской области, где от неврозов лечатся более 12% жителей. В список "депрессивных" регионов вошли Калужская и Ростовская области. Меньше всего покупателей антидепрессантов оказалось в Тыве и Чечне.
На сегодняшний день в России зарегистрировано почти 90 тыс. наименований антидепрессантов и 438 их производителей.
Ранее на Piter.tv: в вестибюле станции метро "Зенит" состоится День донора.
Фото: Pexels
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