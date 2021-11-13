В вестибюле станции метро "Зенит" состоится День донора

Стать донорами могут лица старше 18 лет без хронических заболеваний.

В четверг, 19 мая, с 10:00 до 12:00 в верхнем вестибюле станции метро "Зенит" пройдет День донора. Его проведет телеканал "Санкт-Петербург", ГУП "Петербургский метрополитен", газета "Метро" и Городская станция переливания крови. Донорами в этот день смогут стать не только сотрудники метро, но и пассажиры.

По словам начальника метрополитена Евгения Козина, сдать кровь придут не меньше 70-80 сотрудников. Главврач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина заявила, что на выездной акции также будут ширмы, кресла, врачи, чаепитие.

Стать донорами могут лица старше 18 лет без хронических заболеваний. За 72 часа до сдачи нельзя пить спиртные напитки, за 48 часов – принимать лекарства и жирную пищу.

Всем донорам в честь 100-летия Пионерской организации СССР вручат пионерские галстуки и значки.

Фото: Piter.tv