Конкурс на второй в истории Петербурга офсетный контракт могут объявить в наступающем году

Предполагается, что соглашение будет подписано в первом квартале 2026 года и направлено на приобретение коммунальной техники.

Администрация Петербурга ведет активные переговоры о заключении очередного офсетного контракта, о чём сообщил изданию "Ведомости Северо-Запад" заместитель председателя городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев. Предполагается, что соглашение будет подписано в первом квартале 2026 года и направлено на приобретение коммунальной техники.

Как отметил чиновник, в ближайший квартал планируется организовать тендер на заключение подобного контракта, который может предусматривать закупки спецтехники для нужд города. Подобный документ отличается от стандартного государственного контракта тем, что помимо поставки товаров поставщик берёт на себя обязательство инвестировать в российское производство, создавая или модернизируя мощности, а местные власти обеспечивают гарантированный длительный сбыт выпускаемой продукции сроком до десяти лет.

Яковлев добавил, что городские власти рассматривают два потенциальных направления сотрудничества в рамках офсетного контракта: закупка коммунальной техники и техника для нужд МЧС. При этом специфика вопроса поставок коммунальной техники уже детально проработана.

Параллельно ведется подготовка финансового и экономического обоснования будущих соглашений. Документ будет предусматривать покупку нескольких сотен единиц техники. Идея заключения офсетного контракта была озвучена ещё летом председателем Жилищного комитета Дениса Удодом, который упомянул о планируемой поставке четырехсот единиц уборочной техники в 2027–2028 годах.

Ранее мы сообщили о том, что порядок расчета платы за землю изменят в Петербурге с января.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга