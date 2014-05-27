Порядок расчета платы за землю изменят в Петербурге с января

Расчёт арендной ставки теперь будет проводиться по следующей формуле: кадастровая оценка умножается на ставку арендной платы, определённую видом землепользования, указанный в соглашении, корректируется соответствующим коэффициентом и индексом инфляции.

С 1 января 2026 года в Петербурге вступит в силу новый закон, регулирующий порядок расчёта арендной платы за землю, являющуюся собственностью города либо относящуюся к неразграниченным государственным землям, предоставляемую без проведения аукционов, исходя из показателей кадастровой стоимости земельных наделов. Как пояснила пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО), необходимость нововведений обусловлена задачей привести региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами. На новость обратил внимание "Петербургский дневник".

Расчёт арендной ставки теперь будет проводиться по следующей формуле: кадастровая оценка умножается на ставку арендной платы, определённую видом землепользования, указанный в соглашении, корректируется соответствующим коэффициентом и индексом инфляции. Величина ставки определяется назначением земельного участка, указанным договором, за исключением тех ситуаций, когда эксплуатация земельных ресурсов ведётся под объектами капитального строительства, тогда размер ставки формируется с учетом реального способа использования территории.

Отдельно оговариваются специальные условия для отдельных групп пользователей, которым предоставляются льготные повышающие или понижающие коэффициенты, рассчитываемые в зависимости от характера хозяйственной деятельности на арендуемой земле.

Представители КИО особо подчеркнули, что новые правила будут действовать только применительно к договорам аренды, заключённым после наступления 2026 года. Договоры, подписанные ранее, сохраняют свою действительность до окончания срока, предусмотренного условиями соглашения, до конца 2027 года включительно.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)