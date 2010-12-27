В Петербурге продлят Шуваловский проспект и построят новый заезд на ЗСД

Новый участок соединит Камышовую и Планерную улицы.

Шуваловский проспект продлят на три километра и подключат к Западному скоростному диаметру. Об этом сообщил главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев.

Новый участок соединит Камышовую и Планерную улицы, чтобы разгрузить Богатырский проспект. Существующая развязка не справляется с поток автомобилей, поэтому каждый день на проспекте образуются пробки.

Работы планируют начать в сентябре 2019 года. Открытие участка спрогнозировано на конец 2020 – начало 2021 года. Их стоимость пока не известна.

На месте будущего строительства растет лес, через который протекает река Глухарка. Владимир Григорьев отметил, что с ним обойдутся максимально аккуратно – болотный восковник и болотный крестовник выкопают и пересадят в другое место. Эти растения занесены в Красную книгу.

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Фото: Pixabay