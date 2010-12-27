Водитель грузовика палкой избил работника промзоны в Пушкине

Потерпевший попал в больницу с сотрясением головного мозга.

Утром 12 июля на Сетевой улице в Пушкине произошла драка между 52-летним водителем грузовика и 62-летним работником промзоны. Об этом сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам стражей порядка, нападающий избил своего оппонента палкой. Потерпевшего доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

В настоящий момент подозреваемый задержан. По факту случившегося ведется расследование.

Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе Петербурга случилась массовая драка.

Фото: pixabay.com