Водитель грузовика палкой избил работника промзоны в Пушкине

Утром 12 июля на Сетевой улице в Пушкине произошла драка между 52-летним водителем грузовика и 62-летним работником промзоны. Об этом сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.
По словам стражей порядка, нападающий избил своего оппонента палкой. Потерпевшего доставили в больницу с сотрясением головного мозга.
В настоящий момент подозреваемый задержан. По факту случившегося ведется расследование.
Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе Петербурга случилась массовая драка.
Фото: pixabay.com
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