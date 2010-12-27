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Во Фрунзенском районе Петербурга случилась массовая драка
Сегодня, 10:07
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Cherepanov

Во Фрунзенском районе Петербурга случилась массовая драка

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Полиция задержала пять человек. Среди них две женщины.

В ночь на 8 июля у дома №32 по Купчинской улице случилась массовая драка. По данным АН "Оперативное прикрытие", в ней участвовали граждане Турции, Дагестана и Узбекистана. Полиция задержала пять человек от 26 до 47 лет, среди них две женщины.

Правоохранителей вызвали жители близлежащих домов. К приезду нарядов полиции драка уже прекратилась.

Трое участников драки получили сотрясения мозга и другие травмы головы.

На данный момент с заявлениями в полицию никто не обращался. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на фестивале STEREOLETO заметили потасовку.

Фото: Википедия

Теги: драка, купчинская улица, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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