  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Смольном пересмотрели тарифы на коммунальные услуги
Сегодня, 16:51
788
nadezhda_sib

В Смольном пересмотрели тарифы на коммунальные услуги

0 0

Участники заседания пообещали лояльное повышение тарифов.

В пятницу, 14 июня, в Петербурге прошло заседание правления Комитета по тарифам Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Участниками заседания стали ресурсоснабжающие организации города на Неве - АО "ПСК", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга". Они решили изменить тарифы для промышленных потребителей и горожан. 

Тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения снизили с 7% до 3,2%, для прочих потребителей - с 8% до 3,7%. Тариф на электроэнергию опустился до минимально допустимого уровня для проживающих в домах с газовыми плитами - 4,65 руб./кВт•ч. 

В Комитете отметили, что снижение тарифов на отопление и горячее водоснабжение будет действительно ощутимым. Они поднимутся на 0,6% вместо 3,3%, которые планировались ранее.  

Ранее Piter.TV сообщил, что проезд для студентов из многодетных семей может стать бесплатным
Фото: pixabay.com

Теги: тарифы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 19:39

Это называется не снижение тарифов, а уменьшение повышения.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 1
Плюс
0
Минус
Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 20:37

Это называется предвыборная агитация.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии