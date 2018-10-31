В Смольном пересмотрели тарифы на коммунальные услуги

Участники заседания пообещали лояльное повышение тарифов.

В пятницу, 14 июня, в Петербурге прошло заседание правления Комитета по тарифам Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Участниками заседания стали ресурсоснабжающие организации города на Неве - АО "ПСК", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга". Они решили изменить тарифы для промышленных потребителей и горожан.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения снизили с 7% до 3,2%, для прочих потребителей - с 8% до 3,7%. Тариф на электроэнергию опустился до минимально допустимого уровня для проживающих в домах с газовыми плитами - 4,65 руб./кВт•ч.

В Комитете отметили, что снижение тарифов на отопление и горячее водоснабжение будет действительно ощутимым. Они поднимутся на 0,6% вместо 3,3%, которые планировались ранее.

Ранее Piter.TV сообщил, что проезд для студентов из многодетных семей может стать бесплатным.

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