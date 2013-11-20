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В Смольном отклонили просьбу о бесплатной парковке в выходные
Вчера, 21:52
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В Смольном отклонили просьбу о бесплатной парковке в выходные

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Вишневский заявил, что по всем пунктам, основанным на жалобах жителей, получен отказ.

В Смольном отказались делать бесплатной парковку в центре Петербурга в выходные и праздничные дни, а также вводить льготы на стоянку у объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский в своем телеграм-канале. 

Вишневский заявил, что по всем пунктам, основанным на жалобах жителей, получен отказ. Чиновники объяснили свой отказ тем, что это приведёт к излишней запаркованности улиц. Депутат написал, что "как я и полагал, чиновники ни в чём не хотят идти навстречу требования жителей".

Ранее комтранс Петербурга попросил ввести платную парковку на узких улицах. Соответствующие зоны ведомство намерено ввести даже в случае, если ширина улицы не превышает 11 м.

Фото: piter.tv
 

Теги: платная парковка, просьба, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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