В Смольном опубликовали список поликлиник, где выдают справки для лицензии на оружие

Владельцы оружия, которые купили на основании лицензии на приобретение оружия, проходят освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний не реже одного раза в пять лет.

Стал известен список поликлиник, где можно получить справку для лицензии на оружие. Его опубликовал комитет по здравоохранению Петербурга 12 апреля.

Так, в список вошли больница № 40, Николаевская больница, поликлиника № 37, поликлиники № 107, 111, 117, 122, 22, 23, 32, 38, 43, 76, 8, 86 и 87. Отметим, что владельцы оружия, которые купили его на основании лицензии, проходят освидетельствование не реже одного раза в пять лет.Процедура включает психиатрическое освидетельствование, химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Ранее мы писали, что в Петербурге полицейские раскрыли совершенные почти 10 лет назад разбойные нападения. По версии следствия, в октябре 2012 года злоумышленники ворвались в магазин кожи и меха на бульваре Новаторов. А затем совершили еще несколько аналогичных преступлений.

Фото: Piter.tv

