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В Смольном опровергли предположения о выборочных проверках массовых мероприятий
Сегодня, 11:13
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IRINA_CHALKINA

В Смольном опровергли предположения о выборочных проверках массовых мероприятий

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С 1 декабря в Северной столице вступили в силу новые коронавирусные ограничения.

Власти Петербурга опровергли предположения о выборочных проверках массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

В настоящее время в СМИ и социальных сетях распространяется информация о выборочных проверках культурных мероприятий исполнительными органами власти совместно с правоохранительными органами, что не соответствует действительности

пресс-служба городской администрации.

Напоним, что в Петербурге с 1 декабря вступили в силу новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Так, для кинотеатров, театров и других площадок установили процент наполняемости. Согласно новым ограничениям, в залах не должно быть больше 25% зрителей от количества зрительских мест. 

Ранее мы сообщали о том, что как на Манежной площади готовятся к Рождественской ярмарке.

Фото:pixabay

Теги: новые ограничения, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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