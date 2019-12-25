В Смольном опровергли предположения о выборочных проверках массовых мероприятий

С 1 декабря в Северной столице вступили в силу новые коронавирусные ограничения.

Власти Петербурга опровергли предположения о выборочных проверках массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время в СМИ и социальных сетях распространяется информация о выборочных проверках культурных мероприятий исполнительными органами власти совместно с правоохранительными органами, что не соответствует действительности пресс-служба городской администрации.

Напоним, что в Петербурге с 1 декабря вступили в силу новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Так, для кинотеатров, театров и других площадок установили процент наполняемости. Согласно новым ограничениям, в залах не должно быть больше 25% зрителей от количества зрительских мест.

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Фото:pixabay